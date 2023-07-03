Савелий Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1693 г.р.
1710 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1730

Жена: Соломонида Никифорова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Герасим Савельев

Мать ребёнка: Соломонида Никифорова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Никифор Савельев

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1739

Жена: Ксения Никифорова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
До 1744
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Ларион Савельев

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1746 ст.

Сын: Степан Савельев

Мать ребёнка: Ксения Никифорова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно