Савелий Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1730
Жена: Соломонида Никифорова
Рождение ребёнка
1737
Сын: Герасим Савельев
Мать ребёнка: Соломонида Никифорова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Никифор Савельев
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Бракосочетание
До 1739
Жена: Ксения Никифорова
Место жительства
До 1744
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ларион Савельев
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Рождение ребёнка
02.08.1746 ст.
Сын: Степан Савельев
Мать ребёнка: Ксения Никифорова
Смерть
Неизвестно