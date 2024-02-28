Река (Рудоменко) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Река (Рудоменко) Александра Дмитриевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

31.10.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
31.08.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Сергей Андреевич Назаренко, Татьяна Павловна Полякова
Рождение
31.10.1876 ст.

Отец: Рудоменко Дмитрий Филиппович

Мать: Рудоменко Наталия Федоровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
25.01.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Иванович Симоненко
Восприемник
12.12.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Спиридон Емельянович Григоренко
Восприемник
04.12.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Ковалева
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Муж: Река Петр Саввич

Николаевка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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