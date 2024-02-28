Река (Рудоменко) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения31.10.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
31.08.1876 ст.
Восприемники: Сергей Андреевич Назаренко, Татьяна Павловна Полякова
Рождение
31.10.1876 ст.
Восприемник
25.01.1895 ст.
Максим Иванович Симоненко
Восприемник
12.12.1897 ст.
Спиридон Емельянович Григоренко
Восприемник
04.12.1900 ст.
Варвара Ковалева
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Муж: Река Петр Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно