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Река Петр Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Жена: Река Александра Дмитриевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
17.07.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Марина Яковлевна Кудоменко
Восприемник
25.10.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Неонила Яковлевна Рудоменко
Восприемник
25.11.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Яковлевич Рудоменко
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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