Река Петр Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
17.07.1901 ст.
Марина Яковлевна Кудоменко
Восприемник
25.10.1904 ст.
Неонила Яковлевна Рудоменко
Восприемник
25.11.1906 ст.
Петр Яковлевич Рудоменко
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно