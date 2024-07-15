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Рудоменко Дмитрий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Рудоменко Филипп Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудоменко Наталия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
13.07.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Гавриил Кириллович Котенко
Рождение ребёнка
10.10.1864 ст.

Дочь: Аршинова (Рудоменко) Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Рудоменко Наталия Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBQ-S?cc=3511744
Рождение ребёнка
28.04.1868 ст.

Сын: Рудоменко Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Рудоменко Наталия Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GTB?i=136&cc=3511744
Восприемник
30.06.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Павел Дмитриевич Рудоменко
Рождение ребёнка
04.09.1871 ст.

Сын: Рудоменко Захар Дмитриевич

Мать ребёнка: Рудоменко Наталия Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NK-K?i=388&cc=3511744
Рождение ребёнка
1873

Сын: Рудоменко Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Рудоменко Наталия Федоровна

Рождение ребёнка
31.10.1876 ст.

Дочь: Река (Рудоменко) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Рудоменко Наталия Федоровна

Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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