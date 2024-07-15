Рудоменко Дмитрий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Рудоменко Филипп Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
13.07.1864 ст.
Гавриил Кириллович Котенко
Рождение ребёнка
10.10.1864 ст.
Дочь: Аршинова (Рудоменко) Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Рудоменко Наталия Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBQ-S?cc=3511744
Рождение ребёнка
28.04.1868 ст.
Сын: Рудоменко Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: Рудоменко Наталия Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GTB?i=136&cc=3511744
Восприемник
30.06.1870 ст.
Павел Дмитриевич Рудоменко
Рождение ребёнка
04.09.1871 ст.
Сын: Рудоменко Захар Дмитриевич
Мать ребёнка: Рудоменко Наталия Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NK-K?i=388&cc=3511744
Рождение ребёнка
1873
Сын: Рудоменко Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Рудоменко Наталия Федоровна
Рождение ребёнка
31.10.1876 ст.
Дочь: Река (Рудоменко) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Рудоменко Наталия Федоровна
Смерть
Неизвестно