Вотяков Кириан Вахромеев
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Вотяков Вахромей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно