Вотяков Кириан Вахромеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВотяков Кириан Вахромеев

Вотяков Кириан Вахромеев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Вотяков Вахромей

Мать: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1738

Сын: Вотяков Артемон Кирианов

Мать ребёнка: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1741

Сын: Вотяков Самсон Кирианов

Мать ребёнка: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1748

Сын: Вотяков Родион Кирианов

Мать ребёнка: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1749

Сын: Вотяков Епифан Кирианов

Мать ребёнка: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1756

Сын: Вотяков Ефим Кирианов

Мать ребёнка: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно