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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Вотяков Вахромей
Рождение ребёнка
1720
Сын: Вотяков Феоктист Вахромеев
Отец ребёнка: Вотяков Вахромей
Рождение ребёнка
1725
Сын: Вотяков Галактион Вахромеев
Отец ребёнка: Вотяков Вахромей
Рождение ребёнка
1725
Отец ребёнка: Вотяков Вахромей
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Екатерина Вахромеева
Отец ребёнка: Вотяков Вахромей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Михайло
Отец ребёнка: Вотяков Вахромей