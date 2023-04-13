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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Вотяков Кириан Вахромеев

Отец ребёнка: Вотяков Вахромей

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1720

Сын: Вотяков Феоктист Вахромеев

Отец ребёнка: Вотяков Вахромей

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1725

Сын: Вотяков Галактион Вахромеев

Отец ребёнка: Вотяков Вахромей

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1725

Сын: Вотяков Арефа Вахромеев

Отец ребёнка: Вотяков Вахромей

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Екатерина Вахромеева

Отец ребёнка: Вотяков Вахромей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Михайло

Отец ребёнка: Вотяков Вахромей

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика