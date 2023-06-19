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Вотяков Галактион Вахромеев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Вотяков Вахромей

Мать: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Сын: Вотяков Федор Галактионов

Мать ребёнка: Ксенья Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ксенiя Галактионова

Мать ребёнка: Ксенья Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Екатерина Галактионова

Мать ребёнка: Ксенья Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1764

Сын: Вотяков Тимофей Галактионов

Мать ребёнка: Ксенья Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1767

Сын: Вотяков Сидор Галактионов

Мать ребёнка: Ксенья Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно