Вотяков Галактион Вахромеев
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Вотяков Вахромей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1752
Сын: Вотяков Федор Галактионов
Мать ребёнка: Ксенья Иванова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ксенiя Галактионова
Мать ребёнка: Ксенья Иванова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Екатерина Галактионова
Мать ребёнка: Ксенья Иванова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Вотяков Тимофей Галактионов
Мать ребёнка: Ксенья Иванова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Вотяков Сидор Галактионов
Мать ребёнка: Ксенья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно