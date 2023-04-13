(Вотякова) Ксенья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Ксенья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Вотяков Федор Галактионов

Отец ребёнка: Вотяков Галактион Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ксенiя Галактионова

Отец ребёнка: Вотяков Галактион Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Екатерина Галактионова

Отец ребёнка: Вотяков Галактион Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1764

Сын: Вотяков Тимофей Галактионов

Отец ребёнка: Вотяков Галактион Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1767

Сын: Вотяков Сидор Галактионов

Отец ребёнка: Вотяков Галактион Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно