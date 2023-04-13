(Вотякова) Ксенья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Вотяков Федор Галактионов
Отец ребёнка: Вотяков Галактион Вахромеев
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ксенiя Галактионова
Отец ребёнка: Вотяков Галактион Вахромеев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Екатерина Галактионова
Отец ребёнка: Вотяков Галактион Вахромеев
Рождение ребёнка
1764
Сын: Вотяков Тимофей Галактионов
Отец ребёнка: Вотяков Галактион Вахромеев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Вотяков Сидор Галактионов
Отец ребёнка: Вотяков Галактион Вахромеев
Смерть
Неизвестно