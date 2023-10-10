Вотяков Вахромей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВотяков Вахромей

Вотяков Вахромей

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1707

Сын: Вотяков Кириан Вахромеев

Мать ребёнка: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1720

Сын: Вотяков Феоктист Вахромеев

Мать ребёнка: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1725

Сын: Вотяков Галактион Вахромеев

Мать ребёнка: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1725

Сын: Вотяков Арефа Вахромеев

Мать ребёнка: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Екатерина Вахромеева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Михайло

Мать ребёнка: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close