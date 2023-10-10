Вотяков Вахромей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1720
Сын: Вотяков Феоктист Вахромеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1725
Сын: Вотяков Галактион Вахромеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Екатерина Вахромеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Михайло
Мать ребёнка: ?