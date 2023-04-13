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(Вотякова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Вотяков Артемон Кирианов

Отец ребёнка: Вотяков Кириан Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1741

Сын: Вотяков Самсон Кирианов

Отец ребёнка: Вотяков Кириан Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1748

Сын: Вотяков Родион Кирианов

Отец ребёнка: Вотяков Кириан Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1749

Сын: Вотяков Епифан Кирианов

Отец ребёнка: Вотяков Кириан Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1756

Сын: Вотяков Ефим Кирианов

Отец ребёнка: Вотяков Кириан Вахромеев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика