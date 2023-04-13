(Вотякова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Вотяков Кириан Вахромеев
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Вотяков Кириан Вахромеев
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Вотяков Кириан Вахромеев
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Вотяков Кириан Вахромеев
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Вотяков Кириан Вахромеев