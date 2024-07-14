Кривошеин Николай Трофимович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кривошеин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кривошеин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кривошеин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кривошеин Иван Николаевич
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно