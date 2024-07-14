Кривошеин Николай Трофимович 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривошеин Николай Трофимович

Место рождения

Андреевская, Шунгенская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевская, Шунгенская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кривошеин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Ивановна

Андреевская, Шунгенская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кривошеин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кривошеин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Ивановна

Андреевская, Шунгенская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кривошеин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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