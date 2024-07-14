Кривошеин Александр Николаевич 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеин Александр Николаевич

Кривошеин Александр Николаевич

Место рождения

Андреевская, Шунгенская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кривошеин Николай Трофимович

Мать: Кривошеина Пелагея Ивановна

Андреевская, Шунгенская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Агрефена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кривошеина Авдоться Александровна

Мать ребёнка: Кривошеина Агрефена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кривошеин Павел Александрович

Мать ребёнка: Кривошеина Агрефена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кривошеин Николай Александрович

Мать ребёнка: Кривошеина Агрефена Дмитриевна

Андреевская, Шунгенская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кривошеина Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Кривошеина Агрефена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.