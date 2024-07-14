Кривошеин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кривошеина Авдоться Александровна
Мать ребёнка: Кривошеина Агрефена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кривошеин Павел Александрович
Мать ребёнка: Кривошеина Агрефена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кривошеин Николай Александрович
Мать ребёнка: Кривошеина Агрефена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кривошеина Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Кривошеина Агрефена Дмитриевна
Смерть
Неизвестно