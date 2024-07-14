Кривошеина Пелагея Ивановна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривошеина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Николай Трофимович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кривошеин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кривошеин Николай Трофимович

Андреевская, Шунгенская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кривошеин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кривошеин Николай Трофимович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кривошеин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Кривошеин Николай Трофимович

Андреевская, Шунгенская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кривошеин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кривошеин Николай Трофимович

Смерть
Неизвестно

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