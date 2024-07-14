Кривошеина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кривошеин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кривошеин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кривошеин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кривошеин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кривошеин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Кривошеин Николай Трофимович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кривошеин Иван Николаевич
Отец ребёнка: Кривошеин Николай Трофимович
Смерть
Неизвестно