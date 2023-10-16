Вострикова Настасья? Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВострикова Настасья? Герасимовна

Вострикова Настасья? Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Востриков Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Востриков Сергей Селиванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Востриков Сергей Селиванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Востриков Сергей Селиванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close