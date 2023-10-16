Вострикова Настасья? Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Востриков Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Востриков Сергей Селиванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Востриков Сергей Селиванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Востриков Сергей Селиванович