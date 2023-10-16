Востриков Сергей Селиванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1849
Сын: Востриков Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Вострикова Настасья? Герасимовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Вострикова Настасья? Герасимовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Вострикова Настасья? Герасимовна