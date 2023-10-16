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Востриков Сергей Селиванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Востриков Селеван Кузмич

Мать: Вострикова Зиновья??? Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Востриков Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Вострикова Настасья? Герасимовна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Вострикова Настасья? Герасимовна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Вострикова Настасья? Герасимовна

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