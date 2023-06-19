Некрасова (Симакова) Марья Матвеева
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
17.01.1847
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев
Рождение ребёнка
14.04.1851
Дочь: Ирина Леонова
Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев
Рождение ребёнка
24.12.1852
Дочь: Колпашникова Анна Леонова
Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев
Рождение ребёнка
22.04.1855
Сын: Некрасов Георгий Леонович
Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев
Рождение ребёнка
12.06.1856
Дочь: Марфа Леонова
Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Евдокия Леонова
Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев
Рождение ребёнка
25.12.1861
Дочь: Татьяна Леонова
Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно