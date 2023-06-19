Некрасова (Симакова) Марья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Симакова) Марья Матвеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Симаков Матвей Иванович

Мать: Симакова Наталья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1847

Муж: Некрасов Леон Алексеев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Некрасов Яков Леонович

Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.04.1851

Дочь: Ирина Леонова

Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1852

Дочь: Колпашникова Анна Леонова

Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1855

Сын: Некрасов Георгий Леонович

Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1856

Дочь: Марфа Леонова

Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Евдокия Леонова

Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.12.1861

Дочь: Татьяна Леонова

Отец ребёнка: Некрасов Леон Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно