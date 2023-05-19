Колпашникова (Некрасова) Анна Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (Некрасова) Анна Леонова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.12.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1852

Отец: Некрасов Леон Алексеев

Мать: Некрасова Марья Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.09.1882

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Колпашников Иван Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашников Иван Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно