Колпашникова (Некрасова) Анна Леонова
Место рождения
Дата рождения24.12.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1852
Отец: Некрасов Леон Алексеев
Мать: Некрасова Марья Матвеева
Рождение ребёнка
16.09.1882
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Колпашников Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно