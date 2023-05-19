Симакова (-) Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симакова (-) Наталья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Симаков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Симаков Матвей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Некрасова Марья Матвеева

Отец ребёнка: Симаков Матвей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1837

Сын: Симаков Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Симаков Матвей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симаков Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно