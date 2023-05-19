Симакова (-) Наталья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Симаков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Некрасова Марья Матвеева
Отец ребёнка: Симаков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1837
Сын: Симаков Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Симаков Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно