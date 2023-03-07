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Васюков АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Васюков АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
13.12.1958
Пол
Мужской
Отец
Васюков Григорий Сергеевич
1911 г.р.
Мать
Зеленина Валентина Игнатьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1958
Отец:
Васюков Григорий Сергеевич
Мать:
Зеленина Валентина Игнатьевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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