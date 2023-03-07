Васюков АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васюков АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

13.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1958

Отец: Васюков Григорий Сергеевич

Мать: Зеленина Валентина Игнатьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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