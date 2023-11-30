Зеленина Валентина Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1949
Дочь: Васюкова Маргарита Григорьевна
Отец ребёнка: Васюков Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Жебелева ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
Отец ребёнка: Васюков Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
13.12.1958
Сын: Васюков АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Васюков Григорий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно