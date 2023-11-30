Зеленина Валентина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина Валентина Игнатьевна

Место рождения

Острожка, Оханский, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Острожка, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
23.12.1949

Дочь: Васюкова Маргарита Григорьевна

Отец ребёнка: Васюков Григорий Сергеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Жебелева ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА

Отец ребёнка: Васюков Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
13.12.1958

Сын: Васюков АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Васюков Григорий Сергеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васюков Григорий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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