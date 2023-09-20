Харитонова Евдокия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Евдокия Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Харитонов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Харитонов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Харитонов Константин

Рождение ребёнка
1937

Сын: Харитонов Иван Константинович

Отец ребёнка: Харитонов Константин

Рождение ребёнка
1940

Сын: Харитонов Николай Константинович

Отец ребёнка: Харитонов Константин

Смерть
Неизвестно

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