Харитонова Евдокия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Харитонов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Харитонов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Харитонов Константин
Рождение ребёнка
1937
Сын: Харитонов Иван Константинович
Отец ребёнка: Харитонов Константин
Рождение ребёнка
1940
Сын: Харитонов Николай Константинович
Отец ребёнка: Харитонов Константин
Смерть
Неизвестно