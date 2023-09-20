Харитонов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Сидоровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Харитонов Иван Константинович
Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Сидоровна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Харитонов Николай Константинович
Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Сидоровна
Смерть
1942