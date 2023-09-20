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Харитонов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Сидоровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Харитонов Иван Константинович

Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Сидоровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Харитонов Николай Константинович

Мать ребёнка: Харитонова Евдокия Сидоровна

Смерть
1942

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