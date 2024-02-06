Шестаков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Герасимова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Шестакова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно