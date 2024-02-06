Шестаков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Герасимова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Шестакова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Антон Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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