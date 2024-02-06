Шестаков Антон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Марина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Клавдия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Нина Петровна
Смерть
Неизвестно