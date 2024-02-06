Шестаков Антон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Антон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Марина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Мария Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Клавдия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Александр Антонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Нина Петровна

Смерть
Неизвестно
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