Жилин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Жилин Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Жилин Домна Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена Никоноровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Аграфена Никоноровна
Рождение ребёнка
11.01.1850
Сын: Жилин Осип Иванович
Мать ребёнка: Аграфена Никоноровна
Рождение ребёнка
05.01.1853
Сын: Жилин Назар Иванович
Мать ребёнка: Аграфена Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Никоноровна
Смерть
Неизвестно