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Жилин Иван Иванович

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Место рождения

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Жилин Иван Зиновьевич

Мать: Жилина Варвара Кандратьева

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Жилин Домна Ивановна

Мать ребёнка: Аграфена Никоноровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Жилин Василий Иванович

Мать ребёнка: Аграфена Никоноровна

Рождение ребёнка
11.01.1850

Сын: Жилин Осип Иванович

Мать ребёнка: Аграфена Никоноровна

Рождение ребёнка
05.01.1853

Сын: Жилин Назар Иванович

Мать ребёнка: Аграфена Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Никоноровна

Смерть
Неизвестно
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