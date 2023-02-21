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Жилина Варвара Кандратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Жилин Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Жилин Иван Зиновьевич

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Жилин Иван Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Зиновьевич

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Жилин Роман Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Зиновьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Жилин Павел Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Зиновьевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Жилин Фома Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Иван Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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