Жилина Варвара Кандратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Жилин Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Жилин Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Жилин Иван Иванович
Отец ребёнка: Жилин Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Жилин Роман Иванович
Отец ребёнка: Жилин Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Жилин Павел Иванович
Отец ребёнка: Жилин Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Жилин Фома Иванович
Отец ребёнка: Жилин Иван Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно