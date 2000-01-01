Аграфена Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена Никоноровна

Аграфена Никоноровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Жилин Домна Ивановна

Отец ребёнка: Жилин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Жилин Василий Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1850

Сын: Жилин Осип Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1853

Сын: Жилин Назар Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close