Аграфена Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Жилин Домна Ивановна
Отец ребёнка: Жилин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Жилин Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1850
Сын: Жилин Осип Иванович
Отец ребёнка: Жилин Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1853
Сын: Жилин Назар Иванович
Отец ребёнка: Жилин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жилин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно