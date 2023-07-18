Зеленкова Евгения (Еня) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкова Евгения (Еня) Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Андрей Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Зеленков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
17.03.1905

Сын: Зеленков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович

Алисовка, Колокольцовская волость, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Зеленков Семён Михайлович

Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович

Андрей Андреевич Иванов кр. жена Мария Семеновна Пруцкая
Рождение ребёнка
1909

Сын: Зеленков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ивлева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Миршина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленков Михаил Семёнович

Смерть
Неизвестно
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