Зеленкова Евгения (Еня) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Андрей Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
17.03.1905
Сын: Зеленков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович
Алисовка, Колокольцовская волость, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1907
Сын: Зеленков Семён Михайлович
Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович
Андрей Андреевич Иванов кр. жена Мария Семеновна Пруцкая
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зеленков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ивлева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Миршина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленков Павел Михайлович
Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зеленков Михаил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно