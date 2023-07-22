Зеленков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленков Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Зеленкова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зеленкова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленкова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Зеленкова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Зеленкова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеленкова Матрена
Смерть
Неизвестно
Белое Озеро, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область