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Зеленков Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Зеленков Михаил Семёнович

Мать: Зеленкова Евгения (Еня) Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Зеленкова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Зеленкова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленкова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Зеленкова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Зеленкова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленкова Матрена

Смерть
Неизвестно
Белое Озеро, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
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