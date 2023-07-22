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Зеленков Александр Михайлович

Место рождения

Алисовка, Колокольцовская волость, Аткарский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

17.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905

Отец: Зеленков Михаил Семёнович

Мать: Зеленкова Евгения (Еня) Андреевна

Алисовка, Колокольцовская волость, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Крещение
18.03.1905
Колокольцовка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Иванов Андрей Андреевич (брат матери) Мария Семеновна Пруцкова (крестьянская жена, возможно сестра отца Михаила)
Смерть
Неизвестно