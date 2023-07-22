Зеленков Александр Михайлович
Место рожденияАлисовка, Колокольцовская волость, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения17.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905
Алисовка, Колокольцовская волость, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Крещение
18.03.1905
Колокольцовка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Иванов Андрей Андреевич (брат матери) Мария Семеновна Пруцкова (крестьянская жена, возможно сестра отца Михаила)
Смерть
Неизвестно