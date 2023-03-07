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Петухов Иван Петрович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1885

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Беззубов Петр Домианович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
30.06.1906

Жена: Беззубова Анастасия Емельяновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.08.1907

Сын: Петухов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1911

Сын: Петухов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Беззубова Анастасия Емельяновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1913

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Беззубова Анастасия Емельяновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1916

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
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