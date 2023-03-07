Петухов Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Беззубов Петр Домианович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1906
Рождение ребёнка
28.08.1907
Сын: Петухов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1911
Мать ребёнка: Беззубова Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
19.09.1913
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Беззубова Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
17.05.1916
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана