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Петухов Алексей Иванович
Петухов Алексей Иванович
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Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
15.03.1911
Пол
Мужской
Отец
Петухов Иван Петрович
Около 1885 г.р.
Мать
Беззубова (Марфина) Анастасия Емельяновна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911
Отец:
Петухов Иван Петрович
Мать:
Беззубова Анастасия Емельяновна
Громково
, Богородский, Московская область
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