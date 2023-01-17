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Петухов Алексей Иванович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

15.03.1911

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911

Отец: Петухов Иван Петрович

Мать: Беззубова Анастасия Емельяновна

Громково, Богородский, Московская область
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