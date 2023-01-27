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Беззубов Петр Домианович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1875

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: Петухов Домиан (Демьян) Семенович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Петухов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Серова (Беззубова) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Тюрина (Беззубова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

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