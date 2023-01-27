Беззубов Петр Домианович
Место рождения
Дата рожденияДо 1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: Петухов Домиан (Демьян) Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Серова (Беззубова) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Тюрина (Беззубова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана