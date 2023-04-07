Кутенева Ксения Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти16.06.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Анисим Евстафьевич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Анисим Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Евстафьевич
Смерть
16.06.1907
Похороны
19.06.1907