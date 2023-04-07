Кутенева Ксения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутенева Ксения Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

16.06.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Анисим Евстафьевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кутенев Иван Анисимович

Отец ребёнка: Анисим Евстафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Евстафьевич

Смерть
16.06.1907
Похороны
19.06.1907
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