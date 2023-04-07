Кутенев Иван Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Анисим Евстафьевич
Рождение ребёнка
26.05.1890
Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна
7 июня 1890 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
05.04.1892
Сын: Кутенев Александр Иванович
Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна
17 апреля 1892 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
28.05.1893
Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна
9 июня 1893 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
15.11.1895
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна
27 ноября 1895 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
23.03.1898
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна
4 апреля 1898 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
05.09.1899
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна
17 сентября 1899 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
11.04.1901
Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна
14 апреля 1901 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
10.06.1902
Сын: Кутенев Александр Иванович
Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна
23 июня 1902 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
22.11.1904
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
5 декабря 1904 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
21.09.1909
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
4 октября 1909 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
25.03.1915
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна
Андрюкино, Норская волость, Ярославский уезд
7 апреля 1915 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно