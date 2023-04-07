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Кутенев Иван Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Анисим Евстафьевич

Мать: Кутенева Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
26.05.1890

Сын: Кутенев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна

Брагино, Норская волость, Ярославский уезд
7 июня 1890 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
05.04.1892

Сын: Кутенев Александр Иванович

Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна

Брагино, Норская волость, Ярославский уезд
17 апреля 1892 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
28.05.1893

Сын: Кутенев Иван Иванович

Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна

Брагино, Норская волость, Ярославский уезд
9 июня 1893 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
15.11.1895

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна

Брагино, Норская волость, Ярославский уезд
27 ноября 1895 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
23.03.1898

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна

Брагино, Норская волость, Ярославский уезд
4 апреля 1898 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
05.09.1899

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна

Брагино, Норская волость, Ярославский уезд
17 сентября 1899 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
11.04.1901

Сын: Кутенев Василий Иванович

Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна

Брагино, Норская волость, Ярославский уезд
14 апреля 1901 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
10.06.1902

Сын: Кутенев Александр Иванович

Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна

Брагино, Норская волость, Ярославский уезд
23 июня 1902 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
22.11.1904

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
5 декабря 1904 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
21.09.1909

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Малое Брагино
4 октября 1909 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
25.03.1915

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кутенева Мария Капитоновна

Андрюкино, Норская волость, Ярославский уезд
7 апреля 1915 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутенева Мария Капитоновна

Смерть
Неизвестно
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