Ефимов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ермоленко) Алла Александровна

Рождение ребёнка
22.09.1968

Дочь: Торгашёва (Ефимова) Лариса Викторовна

Мать ребёнка: (Ермоленко) Алла Александровна

Смерть
Неизвестно
Солнечный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край

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