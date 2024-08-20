(Ермоленко) Алла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1944
Отец: Ермоленко Александр
Мать: Лукерья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Виктор
Рождение ребёнка
22.09.1968
Дочь: Торгашёва (Ефимова) Лариса Викторовна
Отец ребёнка: Ефимов Виктор
Смерть
Неизвестно
Николаевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край