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(Ермоленко) Алла Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1944

Отец: Ермоленко Александр

Мать: Лукерья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Виктор

Рождение ребёнка
22.09.1968

Дочь: Торгашёва (Ефимова) Лариса Викторовна

Отец ребёнка: Ефимов Виктор

Смерть
Неизвестно
Николаевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

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