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- Василий Иванович

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Место рождения

Ново-Павлово, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

10.12.1911 ст.

Дата смерти

03.03.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1911 ст.

Отец: - Иван Матвеевич

Мать: - Мария Осиповна

Ново-Павлово, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.167-167 (Рождение №-84м)
Крещение
11.12.1911 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
03.03.1912 ст.
Ново-Павлово, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 3 мес. (от скарлатины)
Похороны
04.03.1912 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.170-171 (Умершие №-9м)
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