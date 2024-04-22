- Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.12.1911 ст.
Дата смерти03.03.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1911 ст.
Отец: - Иван Матвеевич
Мать: - Мария Осиповна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.167-167 (Рождение №-84м)
Крещение
11.12.1911 ст.
Смерть
03.03.1912 ст.
Младенец в 3 мес. (от скарлатины)
Похороны
04.03.1912 ст.
МК 56-13-45 стр.170-171 (Умершие №-9м)