- Мария (Марфа) Осиповна
Место рождения
Дата рождения25.01.1884 ст.
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
25.01.1884 ст.
Отец: - Осип Захарович
Мать: - Анна Дмитриевна
Ильинская церковь села Княжей МК 46-13-40 стр.46-47 (Рождение №-4ж)
Крещение
29.01.1884 ст.
Крёстный отец: Семён Семёнович - крестьянин-собственник из д.Крутая Крёстная мать: Евдокия Андреевна - крестьянская жена из д.Токариха
Восприемник
26.07.1898 ст.
МК 56-13-42 стр.125-126 (Рождение №-69м) Крестный сын - Николай Осипович из д.Токариха (брат)
Бракосочетание
10.11.1902 ст.
Муж: - Иван Матвеевич
Восприемник
15.08.1905 ст.
МК 56-13-44 стр.27-28-29 (Рождение №-67м) Крестный сын - Павел Матвеевич из д.Павлово (деверь)
Рождение ребёнка
05.03.1906 ст.
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: - Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
30.01.1910 ст.
Дочь: (-) Анна Ивановна
Отец ребёнка: - Иван Матвеевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.60-61 (Рождение №-15ж)
Рождение ребёнка
10.12.1911 ст.
Сын: - Василий Иванович
Отец ребёнка: - Иван Матвеевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.167-167 (Рождение №-84м)
Смерть
После 1912