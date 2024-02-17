- Мария (Марфа) Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Мария (Марфа) Осиповна

- Мария (Марфа) Осиповна

Место рождения

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

25.01.1884 ст.

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1884 ст.

Отец: - Осип Захарович

Мать: - Анна Дмитриевна

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 46-13-40 стр.46-47 (Рождение №-4ж)
Крещение
29.01.1884 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Семён Семёнович - крестьянин-собственник из д.Крутая Крёстная мать: Евдокия Андреевна - крестьянская жена из д.Токариха
Восприемник
26.07.1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-42 стр.125-126 (Рождение №-69м) Крестный сын - Николай Осипович из д.Токариха (брат)
Бракосочетание
10.11.1902 ст.

Муж: - Иван Матвеевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
15.08.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.27-28-29 (Рождение №-67м) Крестный сын - Павел Матвеевич из д.Павлово (деверь)
Рождение ребёнка
05.03.1906 ст.

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: - Иван Матвеевич

Ново-Павлово, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
30.01.1910 ст.

Дочь: (-) Анна Ивановна

Отец ребёнка: - Иван Матвеевич

Ново-Павлово, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.60-61 (Рождение №-15ж)
Рождение ребёнка
10.12.1911 ст.

Сын: - Василий Иванович

Отец ребёнка: - Иван Матвеевич

Ново-Павлово, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.167-167 (Рождение №-84м)
Смерть
После 1912

Мы используем куки для улучшения работы сайта.