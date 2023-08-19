Шемигон Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемигон Прасковья

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1913

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Шемигон Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шемигон Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Шемигон Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шемигон Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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