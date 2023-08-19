Шемигон Прасковья
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1913
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Шемигон Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Шемигон Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шемигон Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно