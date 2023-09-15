Шемигон Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Шемигон Иван Тимофеевич
Мать: Шемигон Христина
Рождение ребёнка
03.05.1913
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Шемигон Прасковья
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Шемигон Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Шемигон Прасковья
Смерть
Неизвестно