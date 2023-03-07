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Шарановъ Филаретъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Шарановъ Степанъ

Мать: Шаранова Анисья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ершова Варвара

Мать ребёнка: Шаранова Агафья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарановъ Петръ

Мать ребёнка: Шаранова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Анастасия

Мать ребёнка: Шаранова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаранова Агафья

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