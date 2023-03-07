Шарановъ Филаретъ
Место рождения
Дата рождения1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Шарановъ Степанъ
Мать: Шаранова Анисья Федорова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ершова Варвара
Мать ребёнка: Шаранова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарановъ Петръ
Мать ребёнка: Шаранова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Анастасия
Мать ребёнка: Шаранова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаранова Агафья