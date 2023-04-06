Шаранова (Денисова) Агафья
Место рождения
Дата рождения1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Денисовъ Григорий
Мать: Денисова Дарья Назарова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ершова Варвара
Отец ребёнка: Шарановъ Филаретъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарановъ Петръ
Отец ребёнка: Шарановъ Филаретъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Анастасия
Отец ребёнка: Шарановъ Филаретъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарановъ Филаретъ