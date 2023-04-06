Шаранова (Денисова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранова (Денисова) Агафья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Денисовъ Григорий

Мать: Денисова Дарья Назарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ершова Варвара

Отец ребёнка: Шарановъ Филаретъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарановъ Петръ

Отец ребёнка: Шарановъ Филаретъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Анастасия

Отец ребёнка: Шарановъ Филаретъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарановъ Филаретъ

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