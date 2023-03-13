Денисова Дарья Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Денисовъ Ефимъ
Отец ребёнка: Денисовъ Григорий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Денисовъ Демьянъ
Отец ребёнка: Денисовъ Григорий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шаранова Агафья
Отец ребёнка: Денисовъ Григорий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Денисовъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисовъ Григорий