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Денисова Дарья Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Денисовъ Ефимъ

Отец ребёнка: Денисовъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Денисовъ Демьянъ

Отец ребёнка: Денисовъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шаранова Агафья

Отец ребёнка: Денисовъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Денисовъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисовъ Григорий

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