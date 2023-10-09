Бурнуков Василий Климентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855 ст.
Отец: Бурнуков Климент
Рождение ребёнка
22.08.1884 ст.
Сын: Барнуков Андриан Васильев
Мать ребёнка: Бурнукова Александра Васильева
Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Васильева
Мать ребёнка: Бурнукова Александра Васильева
Смерть
Неизвестно