Бурнуков Василий Климентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурнуков Василий Климентьев

Бурнуков Василий Климентьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855 ст.

Отец: Бурнуков Климент

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1884 ст.

Сын: Барнуков Андриан Васильев

Мать ребёнка: Бурнукова Александра Васильева

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Васильева

Мать ребёнка: Бурнукова Александра Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close