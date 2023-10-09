Бурнукова Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнукова Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1884 ст.

Сын: Барнуков Андриан Васильев

Отец ребёнка: Бурнуков Василий Климентьев

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Васильева

Отец ребёнка: Бурнуков Василий Климентьев

Смерть
Неизвестно
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