Бурнукова Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1884 ст.
Сын: Барнуков Андриан Васильев
Отец ребёнка: Бурнуков Василий Климентьев
Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Васильева
Отец ребёнка: Бурнуков Василий Климентьев
Смерть
Неизвестно