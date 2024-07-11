Иванов Дорофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Дорофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Иванов Акиндин Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1871 ст.

Дочь: Лерчер (Иванова) Мария Дорофеевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
11.10.1872

Жена: Иванова Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №61, стр. 518
Рождение ребёнка
Около ?.12.1873 ст.

Дочь: Иванов Александра Дорофеевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Николаевна

Бракосочетание
26.10.1890 ст.

Жена: Иванова (Ренина) Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №731, стр. 324 Невеста московская мещанка Казенной слободы вдова Анна Петрова Ренина вторым браком 34 года (1856)
Смерть
Неизвестно

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