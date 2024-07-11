Иванов Дорофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Иванов Акиндин Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1871 ст.
Дочь: Лерчер (Иванова) Мария Дорофеевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Николаевна
Бракосочетание
11.10.1872
Жена: Иванова Анна Николаевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №61, стр. 518
Рождение ребёнка
Около ?.12.1873 ст.
Дочь: Иванов Александра Дорофеевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Николаевна
Бракосочетание
26.10.1890 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №731, стр. 324 Невеста московская мещанка Казенной слободы вдова Анна Петрова Ренина вторым браком 34 года (1856)
Смерть
Неизвестно