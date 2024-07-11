Лерчер (Иванова) Мария Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения24.03.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1871 ст.
Отец: Иванов Дорофей Иванович
Мать: Иванова Анна Николаевна
Бракосочетание
24.04.1894 ст.
Рождение ребёнка
15.09.1895 ст.
Сын: Лерчер Леонид Фридрихович
Отец ребёнка: Лерчер Фридрих Эммануилович
Рождение ребёнка
01.06.1897 ст.
Дочь: Лерчер Екатерина Фридриховна
Отец ребёнка: Лерчер Фридрих Эммануилович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лерчер Мария Фридриховна
Отец ребёнка: Лерчер Фридрих Эммануилович
Смерть
Неизвестно