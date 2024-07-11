Лерчер (Иванова) Мария Дорофеевна 24.03.1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лерчер (Иванова) Мария Дорофеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.03.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1871 ст.

Отец: Иванов Дорофей Иванович

Мать: Иванова Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.04.1894 ст.

Муж: Лерчер Фридрих Эммануилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.09.1895 ст.

Сын: Лерчер Леонид Фридрихович

Отец ребёнка: Лерчер Фридрих Эммануилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.06.1897 ст.

Дочь: Лерчер Екатерина Фридриховна

Отец ребёнка: Лерчер Фридрих Эммануилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лерчер Мария Фридриховна

Отец ребёнка: Лерчер Фридрих Эммануилович

Смерть
Неизвестно

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