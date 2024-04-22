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Ананьев Ефим Антонович

Место рождения

Услонь, Подольск, Московская область

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Ананьев Антон Иванович

Мать: Ананьева Елена

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Ананьев Филипп Ефимович

Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Ананьев Федос Ефимович

Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Ананьев Филипп (мл) Ефимович

Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Ананьев Степан Ефимович

Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Ананьев Евтей Ефимович

Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна

Услонь, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Ксения Максимовна

Смерть
Неизвестно
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