Ананьев Ефим Антонович
Место рождения
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: Ананьев Антон Иванович
Мать: Ананьева Елена
Рождение ребёнка
1804 ст.
Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1806 ст.
Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Ананьев Филипп (мл) Ефимович
Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Ананьев Степан Ефимович
Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно