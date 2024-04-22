Ананьев Евтей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Евтей Ефимович

Место рождения

Услонь, Подольск, Московская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Ананьев Ефим Антонович

Мать: Ананьева Ксения Максимовна

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Ананьева Ксения Евтеевна

Мать ребёнка: Ананьева Ксения Ивановна

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Ананьев Андрей Евтеевич

Мать ребёнка: Ананьева Ксения Ивановна

Услонь, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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