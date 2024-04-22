Ананьев Евтей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Ананьев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Ананьева Ксения Евтеевна
Мать ребёнка: Ананьева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1840 ст.
Мать ребёнка: Ананьева Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ананьева Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно